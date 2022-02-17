16 yaşındaki Sıla'nın katili tutuklandı

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Türkiye Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı.Geniş güvenlik önlemleri altında Giresun Adliyesine getirilen zanlı savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, Gökçek'in tutuklanmasına karar verdi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN SILA ŞENTÜRK AÇIKLAMASI

TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Sıla'yı kaçıran Hüseyin Can Gökçek'in Şentürk ailesinin şikayeti üzerine tutuklandığını açıkladı.

Açıklamaya göre; zanlı Sıla'nın şikayetten vazgeçmesi ve mahkemeye engelli raporunu vermesi üzerine tutuksız yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak Sıla ilerleyen süreçte yeniden zanlı hakkında şikayette bulundu.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMEYİNCE ÖLDÜRÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre zanlı, Sıla'dan "tehdit" nedeniyle hakkındaki suç duyurusundan vazgeçmesini istedi.

Dün sabah ailenin olmadığı sırada eve gelen Hüseyin Can Gökçek ile Sıla arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Gökçek, şikayetini geri çekmeyeceğini söyleyen Sıla'nın boğazını mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kesti.

Cinayetten sonra kaçan zanlı, Ankara'ya gitmek üzere geldiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda yakalandı.

ntv

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17/02/2022 14:25