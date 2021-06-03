16 yerel pozitif vakaya rastlandı!

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03/06/2021

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16 yerel pozitif vakaya rastlandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8105 olup, 16 yerel pozitif vakaya rastlanmış 17 kişi taburcu edilmiştir.

7 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Köşklüçiftlik-2 / Lefkoşa Merkez-1/ Cihangir-1/ K.Kaymaklı-2 / Alayköy-1

Girne

Girne Merkez-2 / Boğazköy-1/ Karakum-1

Gazimağusa

Vadili-2/ Maraş-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-1

Lefke

Lefke Merkez-1

3 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8105 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  

Yerel Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.243. 796

Toplam Vaka Sayısı: 7375  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7042

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 300

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 259

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 327   

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 99 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2110

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 7712

03/06/2021 19:18
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TAGS: 16 yerel pozitif vakaya rastlandı!, haberkibris,
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