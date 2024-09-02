“16. Girne Ozanköy Pekmez Festivali” sona erdi

Girne Belediyesi’nin Merit International ana sponsorluğunda düzenlediği Girne Arkın Group Fest24’ün ilk etkinliği olan "16. Girne Ozanköy Pekmez Festivali" final gecesi ile son buldu.

Girne Amfi Tiyatro ve Ramadan Cemil Meydanı etkinliklerinin yanı sıra, bu yıl ilk kez Girne Antik Liman ve yenilenen Kordonboyu da 11 Ekim’e kadar sürecek festivale dahil oluyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, tüm etkinlik biletleri için www.girnebelediyesi.com adresi ziyaret edebilir.

-Volkan’ın son kitabı tanıtıldı

16. Girne Ozanköy Pekmez Festivali’nin son gecesi, saat 19.00’da Dance Spot ‘Çocuk Bale Dans Gösterisi’ ile başladı, ‘Pekmezli Tatlılar Yarışması’ teslim ve değerlendirme süreci devam ederken Çatalköy Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu Sahne aldı. Festival kapsamında psikiyatrist Prof. Dr. Vamık Cemal Volkan’ın ‘Dışdünyamıza bakış’ isimli son kitabının tanıtım ve imza etkinliği gerçekleştirdi.

Latin Trio Band’ın konserinin ardından ‘Pekmezli Tatlılar Yarışması’ sonuçları açıklandı ve gece Bora Serbülent konseri ile sona erdi.

-Kortej, dans ve konserler

‘Arkın Group Girne Fest24’ çerçevesinde yarın saat 19.00’da kortej yapılacak. Ramadan Cemil Meydanı’nda başlayacak yürüyüş limanda son bulacak.

Liman Kale Sahne’de saat 20.30’da, ‘The Cotton Club Dance Show’ sahnelenecek.

Gösterinin ardından ise 21.30’da, Liman Merkez Sahne’de ‘Sonare Çok Sesli Korosu’ konseri düzenlenecek.

-Festivalde Çarşamba günü “Hırçın Kız” sahnelenecek

Girne Amfi Tiyatro’da 4 Eylül Çarşamba günü saat 21.00’de, İstanbul Devlet Tiyatroları’nın sahnelediği ‘Hırçın Kız’ isimli oyun İngilizce ve Rusça altyazılı olarak sahnelenecek.

5 Eylül Perşembe günü Liman Merkez Sahne’de ‘Give or Take’ dans gösterisi yapılacak, gösterinin ardından saat 20.30’da ise yine aynı yerde Gizem Akbil ve Orkestrası sahne alacak.