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16. Kıbrıs Tiyatro Festivali Sona Erdi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin  (LTB) sunduğu 16. Kıbrıs Tiyatro Festivali, dün akşam sahnelenen oyunla tamamlandı.

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28/09/2018

16. Kıbrıs Tiyatro Festivali Sona Erdi

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dostlar Tiyatrosu’nun YDÜ-AKKM’de  sahnelediği  “Göçmenleeeer” oyununda  Genco Erkal  performans gösterdi. 
Geceye LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı belediye meclis üyeleri de katıldı. Oyunun sonunda festival plaketini Genco Erkal’e Başkan Harmancı verirken, festival komitesi başkanı Kıymet Karabiber de katkılarından dolayı Dostlar Tiyatrosu’na teşekkür etti.

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TAGS: haber, kıbrıs, Kıbrıs Tiyatro Festivali
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