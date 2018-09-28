16. Kıbrıs Tiyatro Festivali Sona Erdi

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dostlar Tiyatrosu’nun YDÜ-AKKM’de sahnelediği “Göçmenleeeer” oyununda Genco Erkal performans gösterdi.

Geceye LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı belediye meclis üyeleri de katıldı. Oyunun sonunda festival plaketini Genco Erkal’e Başkan Harmancı verirken, festival komitesi başkanı Kıymet Karabiber de katkılarından dolayı Dostlar Tiyatrosu’na teşekkür etti.