16. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi başladı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, meme kanseriyle mücadelede başarıyı artırabilmek adına birincil korunma olarak erken tanı amaçlı meme kanseri tarama hizmetini kolaylaştırmayı ve toplum tabanlı tarama yöntemleriyle kuvvetlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

16. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi bugün Girne Acapulco Otel’de başladı.

Kongrenin açılış konuşmalarını; Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kongre Başkanı Varol Çelik ve Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (TMHDF) Başkanı Mehmet Ali Gülçelik yaptı.

Konuşmaların ardından oturumlara geçildi. Pazar günü sona erecek kongreye 233 katılımcı, 95 konuşmacı ve 24 firma temsilcisi katkı koyuyor.

-Altuğra: “Kanser bütünsel bir mücadele gerektirir”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, kanserde koruma, tarama, erken tanı ve erken tedavinin hayat kurtardığını dile getirerek, kanserin, dünyada ve ülkede sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu belirtti.

Kanserin, hasta ve hasta yakınlarını etkilediği kadar ülke ekonomisi, iş gücü ve toplum psikolojisini de etkilediğini, özellikle erken teşhis edilmesi halinde tedavisinin de mümkün olduğunu kaydeden Altuğra, kanser sorununun bütünsel bir mücadele gerektirdiğini söyledi.

Altuğra, “Meme kanserine yakalanan ve tedavi gören hastaların bilgilendirilmesi, özellikle hastaların aklındaki hastalıkla ilgili bilinen endişe verici veya yanlış bilgilerin aydınlatılması, bugün başlangıcı yapılan kongrede meme kanseri hastalığının her açıdan ele alınması, alanlarında uzman kişilerin bilgi vermesi son derece önemli.” dedi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde meme kanserinin tanı ve tedavi aşamalarındaki uygulamalarla ilgili bilgi veren Altuğra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Merkezi’nde Medikal Onkoloji biriminde 2 medikal onkoloji uzmanı, 2 onkoloji alanında deneyimli dahiliye uzmanından oluşan ekiple tüm onkolojik hastaların tedavilerinin başarıyla yürütüldüğünü belirtti.

Altuğra, radyoterapi merkezinde onkolojik açıdan gerekli vakalarda radyoterapi uygulandığını dile getirerek, meme kanseri özelinde ise güncel protokollerin öngördüğü tüm tedavilerin yapılabildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Altuğra, meme kanseri ile mücadelede başarıyı artırabilmek adına birincil korunma olarak erken tanı amaçlı meme kanseri tarama hizmetini kolaylaştırmayı ve toplum tabanlı tarama yöntemleriyle kuvvetlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

“Hasta ve ailelerine psikolojik destek anlamında sürekli olarak psikoloğumuz destek olmaktadır” diyen Altuğra, multidisipliner yaklaşım gereken durumlarda örneğin fizik tedavi, diyet uygulamaları gibi Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki hizmetlerin de anında Onkoloji Merkezi’ne ulaştırılabildiğini söyledi.

-Kanser kayıttaki rakamlar

Kuzey Kıbrıs Kanser Kayıt Merkezi araştırmalarına değinen Altuğra, 2012-2018 yılları içeresinde tanı almış meme kanseri frekans dağılımlarını şöyle açıkladı:

“2012 yılında 106 kadın, 1 erkek toplam 107, 2013’te 107 kadın, 5 erkek toplam 112, 2014’te 133 kadın 2 erkek 135, 2015’te 136 kadın, 2 erkek 138, 2016’da 145 kadın, 2 erkek 147, 2017’de 118 kadın, 7 erkek 125, 2018’de 113 kadın, 8 erkek 121. 5 yılda 858 kadın, 27 erkek olmak üzere toplam 885 kişi meme kanseri teşhisi aldı.”

Pek çok kanser türünde erken teşhis ve tedavi ile yaşam süresi ve kalitesinin arıtılabildiğini dile getiren Altuğra, bunun ancak doğru politikalarla ve doğru adımlarla mümkün olabileceğini vurguladı.

Altuğra, “Bu doğrultuda Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezimizde kanser tedavilerinde yenilikler sürekli takip edilerek ve ülkede bu tedavileri kullanılarak dünya standartlarında hizmetler hastalarımıza sunulmaktadır” diye konuştu.

KKTC’de böyle bir kongrenin yapılmasını önemsediğini ve mutluluk duyduğunu belirten Altuğra, 16. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi’nde emek veren herkese teşekkür etti.

-Çelik: “Meme kanseri ciddi bir sağlık sorunu, tanı ve tedavi hızla değişiyor”

Kongre Başkanı Prof. Dr. Varol Çelik, pandemi sonrası kongre yapmanın zorluklarına işaret ettiği konuşmasında kongreye katılan ve kaktı koyan herkese teşekkür etti.

Çelik, kongrenin adına Meme Bilimi (Senoloji), Eskişehir Meme Hastalıkları Derneği, Güneydoğu Anadolu Meme Hastalıkları Derneği ve Kayseri Meme Hastalıkları Derneği yönetim ve sorumluluğunda düzenlendiğini ifade etti.

Çelik, meme kanserinin ciddi bir sağlık sorunu olduğunu, tanı ve tedavi yöntemlerinin çok hızlı bir şekilde değiştiğini belirtti.

Bu değişimi yakalama noktasında kongrelerin anlam ve öneminin ortaya çıktığını dile getiren Çelik, modern tedavi yöntemlerini uygulamak adına kongrelerin ciddi ve önemli olduğunu kaydetti.

Çelik, kongrenin cerrahi, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, patoloji, radyoloji, fizik tedavi, psikiyatri gibi ilgili tüm branş hekimlerinin ve sağlık personelinin katıldığı multidisipliner bir toplantı olduğunu belirtti.

Çelik, TMHDF kongrelerinin günlük pratikteki uygulamaları değiştiren bilgiler içerdiğini söyleyerek, bu kongrenin de verimli ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

-Gülçelik: “Meme kanseri milattan önceye dayanıyor”

Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (TMHDF) Başkanı Mehmet Ali Gülçelik ise pandemi nedeniyle yaşanan sorunların kongre yapmayı güçleştirdiğini buna rağmen 233 katılımcı, 95 konuşmacıyla kongrenin gerçekleştirildiğini söyledi.

Gülçelik, kongrenin yapılması adına çalışan herkese teşekkür etti.

Meme kanseri ve hastalıklarının milattan öncesine dayandığını dile getiren Gülçelik, o tarihten bugüne hastalıklar ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi verdi.

Gülçelik, 2000’li yıllardan günümüze tedavi ve tanı yöntemlerinde her gün yenilikler yaşandığını belirtti.

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16/09/2022 11:28