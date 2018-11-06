16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali sürüyor..

Festival çerçevesinde yarın akşam ünlü gitar virtüözü Sanel Redzic resital verecek…Resital Saat 20.30’da başlayacak.

Festival, 9 Kasım’da Bellapais Manastırı’nda Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın Oskay Hoca yönetiminde ve solist olarak Alper Cengiz’in yer alacağı Beatles’ın şarkılarından oluşan “The Beatles Night” konseri ile devam edecek.

Biletler 50TL’den Deniz Plaza’lar, Bellapais Bilet Ofisi, Dome Hotel ve konser girişinde temin edinilebiliyor.