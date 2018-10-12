16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik festivali sürüyor. Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde bu gece Shakespeare & Music sahnelenecek.

Müzikli gösteri Girne Bellapais Manastırı’nda saat 20.30’ da başlayacak. Shakespeare & Music sahne gösterisinde tiyatro sanatçısı Ayşe Lebriz Berkem, Shakespeare’ in oyunlarından bölümleri Shakespeare’in yaşadığı dönemde bestelenmiş şarkılar eşliğinde sahneleyecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, gösteri 17.yy çalgıları Renessans Lute (Diego Leveric) ve Viola da Gamba (Bülent Oral) eşliğinde ve Soprano Linet Şaul’un katılımıyla sahnelenecek.