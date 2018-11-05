16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, saat 20.30’da gerçekleşecek resitalde; Bach Chaconne, Tedesco Caprichos de Goya, Sonata “Ommaggio a Boccherini”, Dyense Songe Capricorne, Albeniz Asturias ve Domeniconi Koyunbaba yapıtlarını yorumlayacak.

BİR SONRAKİ KONSER 9 KASIM’DA...

Festival, 9 Kasım’da Bellapais Manastırı’nda Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın Oskay Hoca yönetiminde ve solist olarak Alper Cengiz’in yer alacağı Beatles’ın şarkılarından oluşan “The Beatles Night” konseri ile devam edecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’ nin düzenlediği 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, Telsim Vodafone anasponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens ve Kybele Turizm’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Biletler 50TL’den Deniz Plaza’lar, Bellapais Bilet Ofisi, Dome Hotel ve konser girişinde temin edinilebiliyor.