16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam Bellapais Manastırı’ nda saat 20.30’ da gerçekleşecek konserde Schubert, Schumann, Wolf ve Liszt’ in soprano ve piyano için seçkin şarkılarının yanı sıra Ravel’ in Greek Song’ ları, Yunan besteci Samaras’ın Nanourisma’ sı ve Fazıl Say’ın ilk şarkılarından yapıtlar seslendirilecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’ nin bu yıl 16.sı 21 Eylül – 16 Kasım tarihleri arasında KKTC Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, Telsim Vodafone Ana Sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens ve Kybele Turizm’ in katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Ayrıca Telsim Vodafone bu yılki festivalin iletişim sponsorluğunu da üstlendi.

Biletler 50TL karşılığında Deniz Plaza’lar, Bellapais Bilet Ofisi, Dome Hotel ve Konser girişinden temin edilebilir