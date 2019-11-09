16. Uluslararası Proje Yönetimi Günü KKTC'de Etkinliklerle Kutlandı

16. Uluslararası Proje Yönetimi Günü tüm dünya ile birlikte bu yılda Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Bilgisayar Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası öncülüğünde, Proje Yönetiminin önemine dikkat çekmek üzere 07.11.2019 tarihinde Sanayi Odası Seminer salonunda bir etkinlik ile kutlandı.

Geniş bir katılımla başlayan etkinlikte işletme yöneticiliği, proje yöneticiliği, proje danışmanlığı ve eğitmenliği yapan 2 profesyonel yaptıkları sunumlar ile Proje yöneticiliği alanındaki tecrübe ve deneyimlerini aktardılar.

Etkinliğin temel amacının hayatımızı kolaylaştıran Proje Yönetiminin önemine dikkat çekmek olduğunu söyleyen BMO Başkanı Hatice Özsaltık ve EMO Baskanı Görkem Çelik, ayrıca düzenlenen etkinliğin, proje yönetimi profesyonellerinin, yöneticilerin, bu alanda çalışma yapmış akademisyenlerin ve proje yönetimine ilgisi olan kişilerin, birlikte olmasına, iş ağlarını genişletmesine, işbirliklerini artırmasına, bilgi ve tecrübe paylaşımlarına fırsat verdiğini aktardılar.

Etkinlikte ilk konuşmacı olarak Sayın Niyal Öztürk yer aldı. Ardından Sayın Murat Hasan Pehlivanoğluları Proje yönetimi alanındaki tecrübelerini aktardı.

Konuşmaların bitmesiyle birlikte konuşmacılara teşekkür plaketleri takdim edilerek geceye kokteyl ile devam edildi.

09/11/2019 13:12