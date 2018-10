16.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, saat 20.30’da gerçekleşecek konserde Bizet Carmen, Verdi La Travita, Puccini La Boheme, Bellini Malinconia Ninfa Gentile, Haendel Tamerlano, Tchaikovsky Lensky’s Arya, Curtis Non Ti Scordar Di Me, Lazzaro Chitarra Romana, Cottrau Fenesta Che Lucive, Frank Panis Angelicus, Mascagni Ave Maria, Massenet Elegie, Schubert Serenade, R.Strauss Zueignung, Fazıl Say Nazım Ballade, Chopin Nocturne, Selman Ada Aşk-ı Memnu eserlerinin yanısıra Ali Hoca’nın “Bellapais” şarkısı da Kıbrıs’ ta ilk kez seslendirilecek.

Festival; 2 Kasım’da Bellapais Manastırı’nda yer alacak olan Burçin Büke (piyano), Tahir Aydoğdu (kanun) ve Bilgin Canaz’dan (ney) oluşan Tanini Trio Konseri ile devam edecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, 16 Kasım’da sona erecek.

Festival; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, Telsim Vodafone ana sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens ve Kybele Turizm’ in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Biletler 50TL’den Deniz Plazalar, Bellapais Bilet Ofisi, Dome Hotel ve konser girişinde temin edilebiliyor.