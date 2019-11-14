Uyku problemi yaşayan kişiler için geliştirildi

İrlanda merkezli bir şirket tarafından üretilen bu yeni kulaklık bildiklerinize hiç benzemiyor. Aslında bu ürünün kulaklık olduğunu söylemek mümkün değil. Cihaz beynin uyku nöronlarına elektriksel uyarılar göndererek aktif hale gelmesini sağlıyor. Böylece uyumadan önce uzun süre yatakta kişiler bu problemden kurtuluyor.

İrlanda merkezli “Neurovalens” isimli bir şirket tarafından geliştirilen cihaz sayesinde uyku haplarına ihtiyacınız kalmıyor. Bunun yerine daha çok cihaz sizlerin uykuya dalmasına yardımcı oluyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sinirbilimci Dr Jason McKeown, beynin hipotalamus bölgesini etkilediklerini söylüyor. Böylece uykunun çok daha konforlu hale geldiğini ifade eden sinirbilimci, önemli bir buluş yaptıklarını söyledi. İrlandalı şirketin geçmişine baktığımızda son derece başarılı olduğunu görmek mümkün. Daha önceden de kilo ile ilgili problemi olan kişilere yardımcı olan bir cihaz geliştirmişlerdi.

Gelişen teknoloji ile birlikte artık ilaçlara olan bağlılık daha az hale geliyor. Böylece cihazlar ilaçların yerini almaya başlıyor. Peki sizce uyku problemi olan kişiler için böyle bir cihaz etkili olabilir mi?

14/11/2019 11:35