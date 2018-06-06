Yeşil Barış Hareketi 6. Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi

Yeşil Barış Hareketi 6. Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni yapıldı.Kıbrıs Vakıflar İdaresi ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmaya, çeşitli ülkelerden 19 film katıldı.

Gala ve ödül töreni, Başbakan Tufan Erhürman ve eşinin de katılımıyla Lefkoşa’da Bedesten’de yer aldı.

Gece, yarışmaya katılan tüm filmlerin sahnelerinden oluşan fotoğraf sergisi ile başladı.

Etkinliğin ilk konuşmasını yapan Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, çevrenin sadece 5 haziranda değil 365 gün 24 saat hatırlanması gerektiğini söyledi.

Sahir, “Önemli olan herkesin yaşamı boyunca aynı evi paylaştığının farkında olmasıdır” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman’ın eşi, çevre mühendisi Nilden Bektaş ise, Yeşil Barış Hareketi’nin her yıl düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın, sanatı ve çevreyi buluşturduğu için çok önemli olduğunu söyledi.

Bektaş, çevre konusunda çocuklara yatırım yapılmasının önemine işaret ederek, eğitimin çevre bilincinin yerleşmesi adına ene önemli yöntem olduğunu ifade etti.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de İdare’nin çalışmaları dahilindeki konular arasında çevrenin üst sıralarda olduğunu kaydetti.

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ise toplumda çevre bilincinin henüz tam olarak yerleşmediğine vurgu yaparak, çevreye zarar verenlere en ağır cezaların verilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından, yarışmaya katılan tüm yarışmacılara katılım belgeleri, kazananlara da ödülleri verildi.

Gece resepsiyonla sona erdi.