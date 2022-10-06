162 yıllık tabloda 'iPhone' detayı! Tim Cook'u şaşkına çevirdi: 'Yemin ederim orada'

Avusturya'nın en ünlü ressam ve düşünürlerinden Ferdinand Georg Waldmüller'in "Beklenen" adlı tablosu, son dönemde sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Bunun sebebi ise sanatçının 162 yıl önce resmettiği tabloda beliren 'iPhone' detayı.

Almanya’nın Münih kentinde bulunan Neue Pinakothek Müzesi, 18'inci ve 19'uncu yüzyıldan kalma yüzlerce tabloya ev sahipliği yapıyor olsa da, ziyaretçilerin ilgisini en çok çeken tabloların başında Ferdinand George Waldmüller'in 1860 yılında resmettiği "Beklenen" adlı eseri geliyor. Tabloya hayranlık duyduğunu belirten birçok kişinin ortaya attığı iddia ise son dönemde sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Buna göre tablodaki 'zaman yolcusu' olduğu iddia edilen kadının elinde iPhone marka bir telefon var. Sanat eleştirmenleri bu durumun altında bambaşka bir sebebin yattığını belirtmesine rağmen komplo teorisyenleri konuyla ilgili ısrarlarını sürdürüyor.

Tablodaki kadının iPhone kullanmadığını vurgulayan uzmanlar, kadının elinde bir dua kitabı olduğunu söylüyor.

'KİMSE BENZERLİĞİ GÖRMEZDEN GELEMEZ'

Waldmüller'in tartışmalara sebep olan tablosundaki ayrıntıyı ilk fark edenlerden olan Peter Russell, tabloya hayranlık duyduğunu söyleyip şunları ekledi:

"Aslında beni en çok etkileyen olay, teknolojinin böyle bir tablonun yorumlanmasındaki rolü. Günlük hayatımızda yaşanan değişimler böyle bir tablonun algılanması ve yorumlanmasında da etkili oluyor."

Pek çok insanın tablodaki kadının elinde bulunan kitabı telefon sanmasını doğal karşıladığını söyleyen Russell, "Bugün, bu tabloya bakan hiç kimse resimdeki kadının sosyal medyaya dalmış genç bir kıza benzerliğini görmezden gelemez" ifadelerini kullandı.

Oğuzcan Atış / Milliyet.com.tr 'nin derlediği habere göre; Yüzlerce yıl önce yapılan tablolara bakarken günümüzden izler taşıdığını fark eden ilk kişi Peter Russell değil! Apple CEO'su Tim Cook da 2016 yılında Hollanda'nın başkenti Amsterdam’daki Rijksmuseum'da sergilenen, Hollandalı ressam Pieter de Hooch'un 1670 yılında resmettiği 'Kadına Mektup Uzatan Adam' isimli tabloda iPhone gördüğünü iddia ederek, "Görmesi zor ama yemin ederim orada. iPhone'un ne zaman icat edildiğini bildiğimi sanıyordum ancak artık o kadar emin değilim" yorumunu yapmıştı. Resmi kayıtlara göre iPhone ilk kez 2007 yılında piyasaya sürüldü.

Hollandalı ressam Pieter de Hooch'un 'Kadına Mektup Uzatan Adam' adlı tablosunda bir adam dikdörtgen bir nesneyi elinde tutarken kadın, çocuk ve köpek ona bakıyor.

'HAYAL GÜCÜ FARKLI YORUMLATIYOR'

Sanat eserlerinin insan zihninin ve ruhunun birer yansıması olduğunu belirten Öğretim Görevlisi Fotoğrafçı Ufuk Karatoprak da yapıldığı dönemin koşullarını ortaya koyan sanat eserlerinin farklı dönemlerde farklı algılamasının doğal olduğunu söyledi. Karatoprak, "Ferdinand Georg Waldmüller'in 'Beklenen Kişi' eseri birçok sanatçı tarafından 'kiliseye giden, elinde küçük bir dua kitabı tutan' bir kadın olarak yorumlansa da hayal gücü sayesinde ulaştığı dönemin ruhunu taşıyan nesnelerle bağdaştırılarak farklı bir esere dönüşebiliyor. Yani toplumun sanat eserleriyle ilgili yorumları her dönemin izlerini güncel sanata taşıyarak kültürel mirası canlandırıyor" şeklinde konuştu.

BİR ZAMAN YOLCUSU DA PUTİN

Rus lider Vladimir Putin, iktidara geldiği günden bu yana gizemli yaşamıyla gündemden hiç düşmüyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından hakkındaki iddialar iyice tavan yapmış durumda. Son günlerde ortaya çıkan 3 fotoğrafla ilgili söylenenler ise akıllara durgunluk verecek cinsten.

70 yaşına girmeye hazırlanan Putin’in çeşitli hastalıklardan muzdarip olduğunu iddia eden haberlerin bazıları Moskova'dan yapılan açıklamalarla yalanlanmış ve Rus liderin sağlığının yerinde olduğu vurgulanmıştı. Bazı komplo teorisyenleri de basın karşısında kimi zaman judo yaparken kimi zaman da üstü çıplak şekilde ata binerken pozlar vermeyi seven Putin’in ölümsüz olduğunu, her iki dünya savaşında da Rusya için savaştığını, hatta Bolşevik Devrimi'nde görev aldığını belirtiyor.

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06/10/2022 11:37