162 yıllık tabloda 'iPhone' detayı! Tim Cook'u şaşkına çevirdi: 'Yemin ederim orada'

Almanya’nın Münih kentinde bulunan Neue Pinakothek Müzesi, 18'inci ve 19'uncu yüzyıldan kalma yüzlerce tabloya ev sahipliği yapıyor olsa da, ziyaretçilerin ilgisini en çok çeken tabloların başında Ferdinand George Waldmüller'in 1860 yılında resmettiği "Beklenen" adlı eseri geliyor. Tabloya hayranlık duyduğunu belirten birçok kişinin ortaya attığı iddia ise son dönemde sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Buna göre tablodaki 'zaman yolcusu' olduğu iddia edilen kadının elinde iPhone marka bir telefon var. Sanat eleştirmenleri bu durumun altında bambaşka bir sebebin yattığını belirtmesine rağmen komplo teorisyenleri konuyla ilgili ısrarlarını sürdürüyor.



Tablodaki kadının iPhone kullanmadığını vurgulayan uzmanlar, kadının elinde bir dua kitabı olduğunu söylüyor.

'KİMSE BENZERLİĞİ GÖRMEZDEN GELEMEZ'

Waldmüller'in tartışmalara sebep olan tablosundaki ayrıntıyı ilk fark edenlerden olan Peter Russell, tabloya hayranlık duyduğunu söyleyip şunları ekledi:

"Aslında beni en çok etkileyen olay, teknolojinin böyle bir tablonun yorumlanmasındaki rolü. Günlük hayatımızda yaşanan değişimler böyle bir tablonun algılanması ve yorumlanmasında da etkili oluyor."

Pek çok insanın tablodaki kadının elinde bulunan kitabı telefon sanmasını doğal karşıladığını söyleyen Russell, "Bugün, bu tabloya bakan hiç kimse resimdeki kadının sosyal medyaya dalmış genç bir kıza benzerliğini görmezden gelemez" ifadelerini kullandı.

Yüzlerce yıl önce yapılan tablolara bakarken günümüzden izler taşıdığını fark eden ilk kişi Peter Russell değil! Apple CEO'su Tim Cook da 2016 yılında Hollanda'nın başkenti Amsterdam’daki Rijksmuseum'da sergilenen, Hollandalı ressam Pieter de Hooch'un 1670 yılında resmettiği 'Kadına Mektup Uzatan Adam' isimli tabloda iPhone gördüğünü iddia ederek, "Görmesi zor ama yemin ederim orada. iPhone'un ne zaman icat edildiğini bildiğimi sanıyordum ancak artık o kadar emin değilim" yorumunu yapmıştı. Resmi kayıtlara göre iPhone ilk kez 2007 yılında piyasaya sürüldü.

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06/10/2022 14:14