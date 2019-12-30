Büyükbaş hayvan ekipmanları açık artırmayla satışa sunulacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü, Çömlekçi çiftliğinde bulunan büyükbaş hayvan ekipmanlarının yerinde olduğu durumda açık artırma ve peşin para usulü ile satışa sunulacağını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre satışı yapılacak tesis ve malzemelerin içeriği şöyle:

“Sağımhane tesisi ve ekipmanları:

Bir çift (12*2) balık sırtı duvar demirleri, sağımhane ünitesi seti ALFA LAVAL marka (yıkama ünitesi, hava üniteleri, emzik sistemleri ,süt ölçüm cihazları ve okuyucu perde iki adet) . (6*1) Sağımhane komple aparatları ile birlikte FLACO marka .

Otomatik yemlik tesisi ve ekipmanları:

İki adet 6’lı yemleme istasyonu DELAVAL marka ve iki adet takribi altı tonluk yem silosu, iki adet 4’lü yemleme istasyonu DELAVAL marka ve iki adet takribi altı tonluk yem silosu.

İnek doğum krikoları, seyyar tekli büyükbaş sağım makineleri ALFA LAVAL ve FLACO marka ve muhtelif lot halinde elektrikli ve diesel su motorları.Soğutuculu 3800lt kapasiteli çelik bir adet süt deposu DELAVAL marka.”

Satış, 3 Ocak Cuma günü saat 10.00’da Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü Çömlekçi çiftliğinde gerçekleştirilecek.

Daha fazla bilgi 2 Ocak tarihine kadar Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü Ayniyat ve Levazım şubesinden alınabilir.

30/12/2019 12:07