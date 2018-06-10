167 Gün Sonra Yeniden Sandığa…



190 bin 754 kayıtlı seçmenin önündeki görev, 4 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, muhtarları ve ihtiyar heyeti üyelerini seçmek…

190 BİN 754 SEÇMEN

7 Ocak erken genel seçiminde 190 bin 551 olan seçmen sayısı 203 artışla 190 bin 754’e ulaştı.

60 bin 938’sı Lefkoşa, 47 bin 932’si Gazimağusa, 40 bin 584’ü Girne, 14 bin 699’u Güzelyurt, 19 bin 830’u İskele ve 6 bin 771’i de Lefke ilçesinde olmak üzere toplam 190 bin 754 kayıtlı seçmenin oy kullanma hakkının olacağı seçimde 28 belediye başkanlığı için 111; 280 belediye meclis üyeliği için de 1083 aday yarışacak.

53 MUHTAR, 97 KÖY VEYA MAHALLEDEKİ İHTİYAR HEYETİ ÜYELERİ SEÇİLMİŞ SAYILDI

Yüksek Seçim Kurulu’nun seçileceğini ilan ettiği 237 muhtar ve 952 ihtiyar heyeti üyelerinden bazıları, kesinleşen adayların sayısı, seçilmesi gereken kişi veya kişilerin sayısına eşit veya daha az olduğundan YSK tarafından seçilmiş ilan edildi.

TAK muhabirinin hesaplamalarına göre 6 ilçede toplam 53 köy veya mahalledeki muhtarlar ve 97 köy ve mahalledeki ihtiyar heyeti üyeleri için seçime gerek kalmadı.

Lefkoşa ilçesinde 12 köy veya mahallede muhtar ve 21 köy veya mahallede ise ihtiyar heyeti üyeleri seçilmiş ilan edildi.

Gazimağusa ilçesinde 6 köy veya mahallede adaylık başvurusu yapan muhtar adayları ile 18 köy veya mahalledeki ihtiyar heyeti üyeleri rakipsiz oldukları için, seçime gerek kalmadı.

Girne ilçesinde 18 köy veya mahallenin muhtarı, seçimsiz muhtar ilan edilirken, 22 köy veya mahalledeki ihtiyar heyeti üyesi adayları da 4 veya 4’ten az oldukları için seçilmiş sayıldı.

Güzelyurt ilçesinde seçilmiş sayılan muhtar sayısı 3. 5 mahalle veya köydeki ihtiyar heyeti üyeleri de rakipleri olmadığı için seçilmiş ilan edildi.

İskele ilçesindeki 11 köy veya mahallede muhtarlar, 25 köy veya mahallede ise ihtiyar heyeti üyeleri aynı şekilde seçildi.

YSK, Lefke ilçesinde ise 3 köydeki muhtar ve 6 köydeki ihtiyar heyeti üyeliği adaylarını seçilmiş ilan etti.

KIBRIS TÜRK HALKININ YEREL SEÇİM TARİHÇESİ

YSK’nın web sitesinden derlenen bilgilere göre Kıbrıs Türk halkı, 24 Haziran’da, 1974’ten sonra 11’inci kez yerel seçim için oy kullanacak. Bugüne kadar 10 yerel kuruluş organları genel seçimi, bir de yerel kuruluş organları ara seçimi yapıldı.

Kıbrıs Türk halkının kendi devlet çatısı altında ilk yerel seçime 23 Mayıs 1976’da gitti.

Bunu 1 Haziran 1980 seçimleri izledi.

1984’te yapılması gereken yerel seçimler, 15 Kasım 1983’te KKTC’nin ilan edilmesi üzerine ertelendi ve 1 Haziran 1986’da yapıldı.

24 Haziran 1990’da Kıbrıslı Türkler bir kez daha yerel seçim için sandığa giderken, 19 Haziran 1994’te hem genel hem yerel seçim birlikte yapıldı.

28 Haziran 1998’de bir kez daha yerel yöneticiler seçimle belirlenirken 30 Haziran 2002, yine hem yerel hem de genel seçimin birlikte yapıldığı gün olarak tarihe not düşüldü.

Mehmet Ali Talat’ın cumhurbaşkanı seçilmesi, Salih Miroğlu’nun ise vefatıyla boşalan 2 milletvekilliği için ara seçim, 26 Haziran 2006’daki yerel seçimle birlikte yapıldı.

27 Haziran 2010’daki yerel seçimle birlikte ise Derviş Eroğlu’nun cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı boşalan bir milletvekilliği için ara seçime gidildi.

Girdiği mali ve yönetsel krizle zor günler yaşayan başkent Lefkoşa Türk Belediyesi’nde boşalan başkanlık ve meclis üyelikleri için 7 Nisan 2013’te yerel ara seçim yapıldı.

KKTC’deki son yerel seçim ise dört yıl önce 29 Haziran 2014’te yapılmıştı.