Jennifer Aniston: Şöhreti sevmiyorum

Barbaros Tapan, bu hafta Los Angeles’ta dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston’la buluştu. Aniston, yeni projelerinden özel hayatına kadar hakkında merak edilenleri anlattı.



* İnsanların sizin hakkınızdaki önyargılarını ve sözlerini dikkate almadan yaşıyorsunuz... Nedir bu işin formülü?



- Çocukken tek hayalim oyuncu olmaktı. Yaptığımız büyük ve zorlayıcı bir iş.



Devam ettirmek, ayakta durmak, iyi iş çıkarmak, zamanla işinde daha iyi olmak, işi aynı heyecanla yapmak, aynı yaratıcılığı hissetmek... Hepsi zor şeyler. Bir müddet sonra oyuncu olarak rolü yapmak ve kenara çekilmek yetmiyor. İşin mutfağını ve kapalı kapılar ardındakileri merak etmeye başladım.



Yeni şeyler keşfettikçe daha çok doyuma ulaşıyorum. Beni mutlu eden şeyler bunlar. Onlara kanalize oluyorum.



* Peki, insanların sizin hakkınızda hüküm vermesi, özel hayatınızın tüm dünyada konuşulması... Nasıl başa çıkıyorsunuz bu durumla?



- Kararlılıkla. Ben bu yolu seçtim. Tanımadığım insanların yerleşmiş ve kalıplaşmış önyargılarını görmezden geliyorum.



Jennifer Aniston:İnsanlar beni mutsuz sanıyor



* Ne zaman ulaştınız umursamama seviyesine?



- Tanımadığım insanların benim hakkımdaki yargılarını dinlemeyi bıraktıktan sonra. Gerçi insanlardan gelen mermilerden kaçmak her zaman mümkün olmuyor.



Duyuyorsun, okuyorsun... Önemli olan kendini bilmek. Kim olduğunu biliyorsan, ne yaptığını biliyorsan hiçbir şey yoluna çıkmıyor. Yol kenarlarına düşüyor. Çünkü hiçbir dayanağı olmayan görüşlerin etkisi olmuyor.



* İnsanların hakkınızdaki en yanlış yorumu ya da fikri hangisiydi?



- Mutsuz olduğum ve mutsuz yaşadığım zannediliyor. İnsanların önüne masal kitabı sunmadığım için beni mutsuz zannediyorlar.



Basitçe cevap vermem gerekirse doğru değil.