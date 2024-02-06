168 milyon yıl önce yaşamış yeni bir tür keşfedildi

Bilim insanları İskoçya'nın Skye Adası'nda yeni bir teruzor türü keşfetti. Ceoptera evansae adı verilen kanatlı sürüngen, 168 ila 166 milyon yıl önce, Orta Jura döneminde yaşamıştı.

Paleontologlar fosil kalıntılarını 2006 yılında adanın güneybatı kıyısındaki Elgol'e yaptıkları bir gezi sırasında tespit ettiler. O zamandan bu yana ekip, numuneyi fiziksel olarak hazırlamak ve bazıları tamamen kayaya gömülü kalan kemikleri taramak için yıllarını harcadı.

Araştırmacılar, iskeletin eksik olmasına rağmen teruzorların evrimsel tarihi ve çeşitliliğine dair önemli bilgiler sağladığını söyledi.

Doğa Tarihi Müzesi'nde araştırmacı olan Profesör Paul Barrett şunları söyledi: "Ceoptera, uçan sürüngenlerin evrimindeki birçok önemli olayın zamanlamasını daraltmaya yardımcı oluyor. Yakın akrabalarının çoğu Çin'den olduğundan, Birleşik Krallık'ta Orta Jura'da ortaya çıkışı tam bir sürprizdi. Bu, ait olduğu gelişmiş uçan sürüngen grubunun düşündüğümüzden daha erken ortaya çıktığını ve hızla neredeyse dünya çapında bir dağılım kazandığını gösteriyor."

Ceoptera evansae, adının ilk kısmını İskoç Galcesi'nde sis anlamına gelen 'cheo' ve Latince kanat anlamına gelen 'ptera' kelimelerinden alıyor.

Bristol Üniversitesi'nden bir paleobiyolog olan araştırmanın baş yazarı Dr. Liz Martin-Silverstone ise şunları söyledi: "Ceoptera'nın ait olduğu zaman dilimi, pterosaur evriminin en önemli dönemlerinden biridir ve aynı zamanda en az sayıda örneğine sahip olduğumuz bir dönemdir."