Depremin ardından 7 artçı daha kaydedildi

Türkiye'de AFAD verilerine göre; deprem Silivri’nin 20.18 kilometre açığında gerçekleşti.Derinliği 5,36 kilometre olarak kaydedilen deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.İlk belirlemelere göre; depremde can ya da mal kaybı olmadı. Depreme ilişkin AFAD’dan yapılan açıklamada şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirildi.

İstanbul Valiliği de “Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır” açıklamasını yaptı.

Paniğe neden olan deprem nedeniyle Silivri’de bazı okullar boşaltıldı. İlk paniğin ardından olumsuz bir durum yaşanmaması üzerine öğrenciler okullarına geri döndü.Depremin ardından Marmara Denizi’nde en büyüğü 3.4 (Marmaraereğlisi açıkları) olan 7 ayrı artçı sarsıntı daha kaydedildi.

Beylikdüzü açıklarında 2.2 (Saat 09.21); Marmaraereğlisi açıklarında 3.0 (Saat 10.30) büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

24/09/2019 15:54