Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu

'Sahte uçak yolculuğu' ismiyle yayılan bu akıma, kısa sürede çok sayıda kişi dahil oldu ve evlerinde kullandıkları cisimler yardımıyla aynı sosyal medya fenomenleri gibi sahte uçak yolculuklarından görüntüler paylaştı.

Bu akım, dünya çapında 'TikTok' olarak bilinen video paylaşım uygulaması 'Douyin'de başladı ve kısa sürede diğer sosyal medya platformlarına da yayıldı.

Bu yeni akımın Douyin'de ise 27 milyondan fazla görüntülenme aldığı öğrenildi.

Paylaşılan videolarda kullanıcıların kimi zaman bir plastik şişe, kimi zaman ise klozet kapağı kullanarak uçak yolculuğundaymış izlenimi yarattıkları görüldü.

Kullanıcıların aynı zamanda, uçak yolculuğu görüntüleri için gerekli olan gökyüzü fotoğraflarını ise telefon ya da televizyonlarından elde ettikleri görüldü.