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Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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18/10/2019

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Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Papua eyaletinin başkenti Jayapura'nın 138 kilometre güneydoğusu olan depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası tsunami uyarısı yapmadı.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon’da, 26 Eylül’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

18/10/2019 08:39
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