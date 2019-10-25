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Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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25/10/2019

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Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.06'da Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Dalaman'a 28 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

25/10/2019 08:26
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TAGS: Akdeniz’de, HABER, KIBRIS, 4, 6, büyüklüğünde, deprem
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