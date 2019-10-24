Coldplay albüm haberini mektupla, şarkı listesini gazete ilanıyla verdi

Dört yıl aradan sonra ‘Everyday Life’ adını verdikleri bir albüm çıkarmaya hazırlanan Colplay, Kuzey Galler’de yayın yapan Daily Post gazetesine bir ilan vererek, şarkı listesini paylaştı. Grubun neden bu gazeteyi seçtiği ise baş gitaristi Jonny Buckland’ın mesajıyla anlaşıldı. Kuzey Galler’de Flintshire’da büyümüş olan Buckland, grubun resmi Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak geçmişte bir tatil döneminde Daily Post’ta çalıştığını söyledi. Buckland, “Bir defasında Daily Post’ta bir tatil işim vardı, satılık evlerin fotoğraflarını yerleştiriyordum. Bu konuda çok iyi değildim” ifadelerini kullandı.

EDİTÖR GELEN TELEFONLA FARK ETMİŞ

Gazetenin editörü Andy Campbell ise ilanın farkında olmadığını söyledi. BBC Radyo’ya konuşan Campbell, gelen bir telefon üzerine ilanın yayımlandığını gördüklerini belirtti. Campbell, “Belki plak firmasından biri ya da belki Jonny Buckland’ın kendisi gazetenin reklam servisini aradı ve ilanı verdi” dedi. Campbell, “Dürüst olmak gerekirse, herkesin albümlerini ve şarkı listesini konuşması adına Coldplay’ın yaptığı harika bir pazarlamanın parçası” ifadelerini kullandı.

ALBÜMÜ MEKTUPLA DUYURDULAR

Coldplay albüm anonsu için de farklı bir strateji izlemiş ve bir hayranlarına, “İki bölümden oluşacak yeni albümümüz 22 Kasım’da piyasada olacak. Sunrise ve Sunset isimlerini vereceğiz” şeklinde mektup yazmışlardı. Grubun dört üyesinin de imzasını taşıyan mektubu alan Lena Tayara, ilk başta ‘işletildiğini sandığını’ söylemişti.

24/10/2019 13:47