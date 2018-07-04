Döviz ne kadar oldu?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar 4,67, euro 5,45 civarında seyrediyor.

Enflasyonun yüksek çıkması sonrası dolarda yukarı yönlü hareket yaşanıyor.

Dolar/TL bankalararası piyasada 4,68 civarında hareket ediyor. Dünkü veri öncesinde 4,62 civarında olan dolar/TL sert yükselerek 4,69'un üzerine kadar çıkmıştı.

Euro/TL 5,46 seviyesinde işlem görüyor.

Sterlin/TL ise 6,18 seviyesinde güne başladı.

ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle kurda bugün nispeten sakin seyir bekleniyor.

Tüketici fiyatları haziranda yıllık olarak yüzde 15.39 ile son 14 yılın zirvesine ulaşırken, Merkez Bankası'nın temmuz toplantısında faiz artırımı yapması yönünde beklentiler artıyor.

Piyasalar yurtdışında ise cuma günü ABD'de açıklanacak tarımdışı istihdam verisini takip edecek.