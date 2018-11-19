“Bölünmüş Başkentin Havalimanı” film gösterimi Basın-Sen’de gösterilecek

Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Sendika Lokali`nde gerçekleştirilecek film gösterimi saat 19:30’da başlayacak.

Gösterim sonrasında belgeselin yönetmeni Kanal Sim Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu ile belgesel üzerine bir söyleşi gerçekleşecek.

Tüm basın emekçilerinin davetli olduğu belgesel gösterimi, halka açık ve ücretsiz olacak.

Detaylı bilgiye 0 533 838 50 06 numaralı telefondan edinilebilir.