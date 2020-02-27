U16 Kızlar Konya’da destan yazdı (153-14)

Türkiye Bölgesel Basketbol Şampiyonası’nın Konya ayağında yer alan KKTC U 16 Kız Takımı, ikinci maçında Kayseri Basketbol takımı ile karşılaştı. Rakibine oranla üstün bir oyun ortaya koyan KKTC U 16 Kız Takımı, mücadeleyi farklı bir skorla kazanarak grubunda 2’de 2 yapma başarısı gösterdi.

KKTC U 16 Kız Takımı son maçında Mersin İnanç ekibi ile karşılaşacak ve kazanması halinde grubunu lider tamamlayarak çapraz eşleşmedeki grup 2’incisi rakibini bekleyecek.

27/02/2020 11:12