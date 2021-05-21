16'sı yerel 19 pozitif vakaya rastlandı!
21/05/2021
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7460 olup, 16'sı yerel 19 pozitif vakaya rastlanmış 39 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 16 kişi ise yerel vakadır.
8 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Haspolat-4 / Yenişehir-1/ Meriç-1/ Kızılbaş-1/ Ortaköy-1
Girne
Girne Merkez- 3 / Alsancak-2 / Yukarı Girne-1
Gazimağusa
Gazimağusa-1 / Mutluyaka-1
21 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7460
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 16
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.146. 420
Toplam Vaka Sayısı: 7034
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6683
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 318
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 17
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 287
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 13
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 516
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 60
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1013
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5255