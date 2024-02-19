17 Araç Trafikten Men Edildi!

Ülke Genelinde Yapılan Trafik Denetimlerinde 364 Sürücüye İşlem Yapıldı

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19/02/2024

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17 Araç Trafikten Men Edildi!

Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 1,523 araç sürücüsü kontrol edildi, 364 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Rapor edilen suçlar arasında  241 ile sürat, ilk sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 1,523 araç sürücüsü kontrol edildi, 364 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı ve 17 araç ise trafikten men edildi. Sürücülerin; 241’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 7’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 94’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

19/02/2024 13:59
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TAGS: trafik, men, denetim, hız,
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