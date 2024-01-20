17 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı

ads ads ads ads
20/01/2024

ads
17 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı

 Polisin dün ülke genelinde yaptığı trafik denetimlerinde, 1703 araç sürücüsü kontrol edildi; 304’üne çeşitli kural ihlallerinden ceza yazıldı.

Polis basın bültenine göre, denetlenen 1703 sürücünden 211’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 23’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 14’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve 77’si diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 340 araç sürücüsü rapor edildi.

Polis trafik denetimleri sırasında 17 aracı trafikten men ederken 2 sürücüyü de tutukladı.

20/01/2024 12:01
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: polis, denetim
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.