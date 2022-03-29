17 kişinin öldüğü olaylı maçla ilgili 4 polis tutuklandı

Meksika'da 5 Mart'ta oynanan ve 17 kişinin hayatını kaybettiği olaylı Queretaro-Atlas karşılaşmasıyla ilgili gelişmeler sürüyor. Müsabakada görev yapan 4 polis memuru, görevi ihmal etmek suçlamasıyla tutuklandı.

ads ads ads ads
29/03/2022

ads
ads
ads
17 kişinin öldüğü olaylı maçla ilgili 4 polis tutuklandı

Meksika'da oynanan olaylı Queretaro-Atlas maçıyla ilgili gelişmeler devam ediyor. 5 Mart'ta karşılaşan iki takımın mücadelesinde çıkan olaylar ile ilgili 4 polis memuru tutuklandı.

Polis memurlarının tutuklanmasına gerekçe olarak "görevleri haksız yere ihmal etmek" gösterildi.

Queretaro-Atlas mücadelesi sırasında iki takım taraftarları arasında büyük çaplı bir kavga başlamıştı.

Sahada ve stadyum dışında devam eden olaylarda 17 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 26 kişi yaralanmıştı.

Olaylı maçın ardından ev sahibi Queretaro'ya iç saha maçlarını bir yıl boyunca seyircisiz ve başka bir statta oynama cezası verilmişti.

Ayrıca kulübün altyapı ve kadın takımlarının maçlarına da seyirci alınmaması kararlaştırılmıştı.

29/03/2022 09:49
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Meksika, Queretaro, Atlas
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.