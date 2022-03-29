17 kişinin öldüğü olaylı maçla ilgili 4 polis tutuklandı

Meksika'da oynanan olaylı Queretaro-Atlas maçıyla ilgili gelişmeler devam ediyor. 5 Mart'ta karşılaşan iki takımın mücadelesinde çıkan olaylar ile ilgili 4 polis memuru tutuklandı.

Polis memurlarının tutuklanmasına gerekçe olarak "görevleri haksız yere ihmal etmek" gösterildi.

Queretaro-Atlas mücadelesi sırasında iki takım taraftarları arasında büyük çaplı bir kavga başlamıştı.

Sahada ve stadyum dışında devam eden olaylarda 17 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 26 kişi yaralanmıştı.

Olaylı maçın ardından ev sahibi Queretaro'ya iç saha maçlarını bir yıl boyunca seyircisiz ve başka bir statta oynama cezası verilmişti.

Ayrıca kulübün altyapı ve kadın takımlarının maçlarına da seyirci alınmaması kararlaştırılmıştı.

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29/03/2022 09:49