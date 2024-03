17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü'nde etkinlik

Kuir Kıbrıs Derneği, tüm sivil toplum örgütleri ve bireylere “17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Gününde” düzenleyecekleri etkinliklere katkı ve katılım çağrısı yaptı.

Kuir Kıbrıs Derneği, eşcinselliğin Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Uluslararası Hastalık” sınıflandırmasından çıkarıldığı tarih olan 17 Mayıs'ın 1990’dan beri dünya genelinde “Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü” olarak kutlandığına işaret etti.

Her geçen yıl LGBTİ+’lara yönelik ekonomik, psikolojik ve fiziksel ayrımcılığın derinleştiği ve dünya genelinde yasal mercilerin bu ayrımcılığa göz yumduğu kayedilen açıklamada, “Hayatın her noktasında LGBTİ+’lar vardır. Yine bizler 17 Mayıs’ta sokakta olacağız, yine en doğal yani en renkli hallerimizle her zaman var olduğumuzu ve var olacağımızı haykıracağız” denildi.

“17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü"nde düzenlenecek panel, konferans, atölye çalışmaları, tematik tartışmalar ve dayanışma gecelerini Kuir Kıbrıs Derneği ile “17 Mayıs Organizasyon Komitesi” çatısı altında geliştirmek isteyenlerin [email protected] adresinden kayıt yaptırabileceği ifade edildi.

15/03/2024 16:58