17 Mayıs’ta onur yürüyüşü yapılacak

17 Mayıs Organizasyon Komitesi, 17 Mayıs Pazartesi günü onur yürüyüşü düzenleyip Meclis önünde basın açıklaması yapacak.

Homofobi, bifobi ve transfobi karşıtı gün olan 17 Mayıs’ta yapılacak gökkuşağı zinciri yürüyüşü, Dereboyu’nda saat 18.00’de eski Pronto çemberinden başlayacak. Saat 19.00’da Meclis önünde basın açıklaması yapılacak.

17 Mayıs Organizasyon Komitesi’nden yapılan açıklamada, eşcinselliğin 17 Mayıs 1990’da Dünya Sağlık Örgütü tarafından ruh hastalıkları listesinden çıkarıldığı ve bu tarihin Kıbrıs'ın kuzeyinde de 2014’ten beridir her yıl onur yürüyüşleri ile anıldığı belirtildi.

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15/05/2021 11:37