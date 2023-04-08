17 ülkede ''Kurabiye Canavarı'' operasyonu: Şifre şebekesine darbe
Bilgisayar korsanlarına 17 ülkede eş zamanlı operasyon yapıldı. Dünyanın en büyük şifre çalan şebekesinin çökertildiği belirtiliyor.
08/04/2023
Kullanıcıların facebook, paypal, amazon ve netflix gibi sitelerde kullandıkları şifreleri çalan "Genesis Pazarı" adlı şebekeye operasyon yapıldı.
"Kurabiye Canavarı" adı verilen operasyon İngiliz ve Alman emniyetiyle, FBI'ın öncülüğünde düzenlendi.
17 farklı ülkede 200 arama yapıldı, 120 kişi gözaltına alındı. Şebekenin 2 milyondan fazla kişiden çalınan, 80 milyondan fazla kullanıcı hesabına sahip olduğu açıklandı.
Bilgisayar korsanlarının çaldıkları hesapları dark web'de sattığı belirtiliyor.