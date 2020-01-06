17 yaşındaki Ahmet Birmingham’da kayboldu!

İngiltere’nin Birmingham şehrinde yaşayan Kıbrıslı Türk Ahmet Ahmet 5 Ocak’tan beri kayıp olduğu bildirildi.

Annesi Türkan Ahmet ve babası Polat Ahmet sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda en son görüldüğü gün üzerinde Puma markalı ceket giyen 17 yaşındaki oğlu Ahmet Ahmet’in, 5 Ocak Pazar öğlen saat 3’den beri kayıp olduğu belirtilerek gören veya tanıyanların kendisine ya da en yakın polis karakoluna haber vermelerini istedi.

Anne Türkan Ahmet’in paylaşımı şöyle:

06/01/2020 22:10