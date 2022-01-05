17 yaşındaki akrabası ile ilişkiye giren kişiyi bıçakla tehdit edip soydu!

Girne’de 17 yaşındaki akrabasıyla eşcinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle bir şahsı bıçakla tehdit edip cep telefonunu alan D.D. isimli erkek şahıs ile 17 yaşındaki A.K. (E-) tutuklandı. İki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat, 4 Ocak 2022 tarihinde saat 14.45 sıralarında D.D.’nin (E-23) eşcinsel arkadaşlık sitesinden tanışan ve seks yapmak için Girne’de bir evde buluşan H.İ.K. ((E-23) ile A.K.’yi (E-17) yatak odasında çıplak vaziyette gördükten sonra olay çıktığını söyledi. Polis, D.D.’nin bıçağı H.İ.K.’nin boğazına dayayıp, “Sen bunun kaç yaşında olduğunu biliyor musun? Babası duyarsa seni de onu da öldürür” dedikten sonra H.İ.K.’ye ait 8 bin TL değerindeki iPhone 11 pro marka cep telefonunu korkutarak aldığını ve “Polise gidersen seni öldürürüm” diyerek tehdit ettiğini söyledi. Kesat, D.D. ve A.K.’nin sirkat ettikleri cep telefonunu Girne’de bir telefoncu dükkânında satmak istedikleri esnada yakalandıklarını ifade etti. Polis, olayda kullanılan bıçağın olay mahallinde bulunarak emare alındığını da söyledi. Polis memuru Kesat, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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05/01/2022 19:00