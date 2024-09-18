17 yaşındaki genç, 2 yıl hapse mahkum edildi

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sülkem Simit Evi’nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yargılanan 17 yaşındaki B.D. hakkındaki davada karar açıklandı.

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18/09/2024

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17 yaşındaki genç, 2 yıl hapse mahkum edildi

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sülkem Simit Evi’nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yargılanan 17 yaşındaki B.D. hakkındaki davada karar açıklandı.

(Kamalı Haber)

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 2 yıl hapse mahkum edildi. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu.

Yargıç, sanığın 8 Ocak 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında Lefkoşa’da Gazeteci Hasan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Sülkem Simit Evine pencereden girdiğini söyledi.

Yargıç, sanığın içeriye girdikten sonra yazar kasada bulunan 12 bin TL’yi, 5 bin TL değerindeki kamera kayıt cihazını 2 bin TL zarara uğratarak çaldığını açıkladı.

Sanığın dükkan açma, sirkat ve mülke tecavüz suçlarından yargılandığını kaydeden yargıç, aleyhindeki davalardan suçlu bulunup mahkum edildiğini açıkladı. Yargıç,  mahkemeye yansıyan vakalara bakıldığında 7 yıl hapis öngören dükkan açma suçunun yaygınlaştığının görüldüğünü söyledi.

Yargıç, sanığın 17 yaşında olduğuna vurgu yaparak,  dükkan açma suçlarından 3 sabıkası bulunduğunu belirtti. Yargıç, ayrıca sanığın müştekiyi tazmin etmediğini de belirterek,  bu iki hususun ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Yargıç, sanığın 17 yaşında genç bir kimse olmasını, 8 aydır davasını tutuklu beklemesini ise lehine değerlendirdiklerini ifade etti.

 Yargıç, sanığa ceza takdir ederken tüm hususları değerlendirdiklerini belirterek, 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

18/09/2024 14:58
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