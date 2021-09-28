17 yıllık araştırma sonuç verdi: Uzaylı mumyanın sırrı ortaya çıktı! .

2003 yılında, Şili'deki Atacama bölgesinde, deri bir çanta içerisinde terk edilmiş bir kilisede bulunan, koni şeklindeki bir başa ve 15 cm uzunluğa sahip mumyanın bir uzaylıya ait olabileceği iddia edilmişti.

İspanyol bir koleksiyoncu tarafından satın alınarak ortaya çıkarılan mumya ile ilgili daha önce Sirius isimli bir belgesel çekilmiş, çeşitli komplo teorilerinin yanı sıra bulunan iskeletin uzaylıların varlığına kanıt olabileceği öne sürülmüştü.

Uluslararası bir bilim ekibi 15 santimetre büyüklüğündeki mumya üzerinde yaptığı araştırmayı tamamladı ve mumyanın 15 haftalık bir cenine ait olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda yapılan bir başka araştırma ortaya daha farklı sonuçlar koymuştu.

California Üniversitesi, San Francisco Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi tarafından "Ata" ismi verilen mumyaya yapılan DNA analizleri, ,gizemini uzun süre koruyan kalıntının, çeşitli genetik mutasyonlara uğramış, 6-8 yaşında olduğu tahmin edilen cüce bir kız çocuğuna ait olduğunu ortaya koymuştu.

Yapılan bilimsel çalışmalar, çocuğun 40 yıl önce öldüğünü ve bugüne kadar tanımlanmamış olan gen bozukluklarına sahip olduğunu açığa çıkarmıştı.

Diğer taraftan "Ata"nın 6-8 yaşına ulaşıp ulaşmadığı bilinmiyor. Bilim insanları, çocuktaki genetik bozukluğun rahim içindeyken de kemiklerinin büyümesine neden olabileceğini, bu yüzden mumyanın prematüre bir bebeğe de ait olabileceğini düşündüklerini bildirmişti.

Kaliforniya Üniversitesi'nden Sanchita Bhattacharya, "Ata'nın DNA'sında hepsinde zarar görmüş olan 64 gen varyantı bulduğunu" bildirerek, bunların 10 tanesinin "kısa boy" ve 11'inin "çift kaburga"ya neden olan iskelet problemleriyle ilintili olduğunu söylemişti.

Bhattacharya, kıkırdak dokular için kullanılan kolajeni üretme sorunu yaratan ve skolyoz olarak bilinen omurganın eğriliğine neden olan genlerin de mumya içinde bulunduğunu ifade etmişti.

Bilim kadını, iskelet malformasyonlarının ötesinde Ata'nın, konjenital diyafram hernisi olarak bilinen bir hastalığa sahip olabileceğini de sözlerine eklemişti.

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28/09/2021 15:19