17. Tepebaşı Lale Festivali bugün de devam ediyor

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16/03/2025

17. Tepebaşı Lale Festivali bugün de devam ediyor

17. Tepebaşı Lale Festivali bugün de devam ediyor.

Kıbrıs’ın endemik türlerinden biri olan Medoş Lalesi’nin korunması, çeşitliliğinin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Tepebaşı Muhtarlığı ve Tepebaşı Kültür Sanat ve Doğayı Koruma Derneği iş birliğiyle düzenlenen 17. Tepebaşı Lale Festivali dün başlamıştı.

Bugün tamamlanacak festivalde, doğa yürüyüşleri, halk dansları ve modern dans gösterileri, konserler yanında "Lale Diyarına Tur"lar yer alacak. 

Stantların kurulduğu ve çeşitli ürünlerin satıldığı festivalin dünkü açılışına devlet ve hükümet yetkilileriyle siyasi parti temsilcileri de katılmıştı.

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TAGS: Lale Festivali, KKTC, 17.
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