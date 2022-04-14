17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali CSO konseri ve CD tanıtımı ile açılıyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, Cumartesi başlıyor. Bu yıl 17’ncisi düzenlenecek festival kapsamında Bellapais Manastırı’nda 12 konser verilecek, tüm konserler saat 20.00’de başlayacak.

13 Mayıs’a kadar sürecek müzik festivali, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı iş birliğinde, Telsim ana sponsorluğunda, Rocks Hotel, Deniz Plaza, Bellapais Gardens, Kybele, Huzur Ağaç, Bell Tower ve Kösezade Turizm’in katkılarıyla düzenliyor.

Konser biletleri 80 TL’den Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Girne Deniz Shop, Bellapais Bilet Ofisi veya konser girişinden alınabilecek. Online biletlerse biletfest.com adresinden temin edilebilecek.

Verilen bilgiye göre, 17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali Cumartesi akşamı Ali Hoca yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konseriyle başlayacak. Açılış konserinde Ali Hoca’nın “Küçük Kıbrıs Süiti” “Heyecan”, “Kervan”, “Dört Fotoğraf” ve “Sevgi Baladı” isimli eserlerinden oluşan program sunulacak.

Ayrıca bu gecede Kültür Dairesi ve Telsim’in katkılarıyla Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından hazırlanan “Ali Hoca Eserleri” CD’sinin tanıtımı yapılacak. Festival, 20 Nisan Çarşamba akşamı KKTCDOB Konseri ile devam edecek.

Bellapais Manastırı’nda Covid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda izleyiciyle gerçekleştirilecek bu yılki festival programı şöyle:

“KKTC “CSO Konseri & Ali Hoca Eserleri CD’sinin Tanıtımı 16 Nisan

20 Nisan KKTCDOB Konseri / Ali Hoca Kıbrıs Şarkıları Op.77 “Yeniden Doğmak”

23 Nisan Can Sakkaoğlu Piyano Resitali

25 Nisan Gülsin Onay ve Genç Yetenekler İlyun Bürkev – Tuna Bilgin Piyano Resitali

28 Nisan LBO Konseri “Yeşilçam Film Müzikleri” / Şef: Oskay Hoca

30 Nisan Tenor Aykut Yılmaz “Gracias A La Vida” Napoliten Şarkılar / Senay Yılmaz, piyano

7 Mayıs Myrrha Trio & Piyanist Yuliya Starastsenkava Konseri

8 Mayıs İzmir Klarnet Dörtlüsü

9 Mayıs Expromte Trio & Bariton Evren Karagöz Konseri

10 Mayıs Mihriban Aviral & Rauf Kasimov “İlkbaharda Tango Caz” Flüt – Piyano Konseri

11 Mayıs Özel Günhanlar Piyano Resitali

13 Mayıs Otello Çoksesli Korosu & LBO Konseri / Şef: Oskay Hoca.”

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14/04/2022 10:22