17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Başlıyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’ nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin 17.si, 2 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde, Telsim ana sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Turizm, Huzur Ağaç, Major Music ve Kösezade Turizm’in katkılarıyla gerçekleştirilecek. Ayrıca Telsim, festivalin iletişim sponsorluğunu da üstlenecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği açıklamasına göre, tüm konserler, Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirilecek ve saat 20.30’da başlayacak.

Festival 2 Ekim Çarşamba akşamı Bellapais Manastırı’nda Telsim ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Elise Kuder (keman), Miray Çakır (keman), Mike Kelley (viola), Sinem Sadrazam (viola) ve Püren Eda Gözer (Çello) oda müziği Konseri ile başlayacak. Halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek festival açılış konserinde Schubert, Dohnanyi ve Mozart’ın oda müziği eserleri seslendirilecek.

Festival programı şöyle:

2 Ekim Festival Açılış Konseri (Elise Kuder - Miray Çakır - Mike Kelley - Sinem Sadrazam & Püren Eda Gözer)

11 Ekim KKTC CSO Konseri Solist: Gülsin Onay (Piyano) - Şef: Ali Hoca

15 Ekim Vassia Alati (Soprano) & Natania Hoffman (Çello) & Çağıl Cansu Şanlıdağ (Piyano) Konseri

17 Ekim LBO Konseri “Ennio Morricone Film Müzikleri” (Şef: Oskay Hoca)

23 Ekim 3 Basses Konseri (Tuncay Kurtoğlu - Teyfik Rodos - Zafer Erdaş - Piyano: Tulio Gagliardo)

26 Ekim Gökhan Aybulus Piyano Resitali

28 Ekim Koloratur Soprano Beren Kader Fidan & Tenor Emre Akkuş Şan Konseri (Piyano: Esra Poyrazoğlu Alpan)

30 Ekim Arman Ratip Piyano Resitali

1 Kasım KKTC CSO Barok Konseri Solistler: Ethem Emre Tamer (Keman) & Ebru Tamer (Keman).

30/09/2019 11:02