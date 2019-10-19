17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde 3 BasSes Konseri

17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde çarşamba akşamı saat 20.30’da Bellapais Manastırı’nda 3 BasSes Konseri yer alacak.

Deniz Plaza’ nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek konserde opera sanatçıları Zafer Erdaş, Tuncay Kurtoğlu ve Teyfik Rodos sahne alacak. Konserde, Arjantinli şef ve piyanist Tulio Gagliardo eşliğinde Bizet-Carmen, Bizet- La Jolie Fille de Perth, Mozart- Don Giovanni, N.Rimsky-Korsakof Sadko, G.Boito Mefisto, H.Purcell King Arthur, E. Alessio Cantemos Corazon, M. Leigh Man of la Mancha Operalarından seçme aryalar seslendirecek. Russian Folk Song’dan “MoskowNights”, F.Sinatra’dan “My Way”, Russian Folk Song’dan “Eyy Uhnem” ve “Dorogoy Dlinnoyu”, T.Guliev’den “Akşam Mahnısı”, Kıbrıs Türküsü “Kebapçıların Şişi, Anonim Türkü Anan Varmidur gibi çok sevilen halk türkülerinden örnekler de yorumlayacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde, Telsim ana sponsorluğu ile iletişim sponsorluğunda; Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Turizm, Huzur Ağaç, Major Music ve Kösezade Turizm’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Festival 26 Ekim Cumartesi akşamı Bellapais Manastırı’nda Bellapais Gardens’ ın ev sahipliğinde yer alacak ünlü Türk Piyanist Gökhan Aybulus’un piyano resitali ile devam edecek.

19/10/2019 10:36