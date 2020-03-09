Almanya'dan flaş 'göçmen' kararı

Anlaşma belgesine göre aynı zamanda Almanya'nın merkez sol koalisyonu 2024 yılına kadar kamu harcamalarını 12.4 milyar euro

artırmayı ve şirketlerin koronavirüsten daha az etkilenmeleri için alabilecekleri desteklere erişimlerinin kolaylaştırılması

kararını aldı.

09/03/2020 10:01