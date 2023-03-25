173 promil alkollü sürücü kaza yaptı!

Yeşilyurt’ta bugün saat 01:30 sıralarında, Ecevit Caddesi üzerinde, 24 yaşındaki Onur Akgül 173 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PL 460 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve telefon direğine çarptıktan sonra, takla atıp tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Onur AKGÜL tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

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25/03/2023 10:06