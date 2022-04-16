174 pozitif vakaya rastlandı!
16/04/2022
Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.740 olup, 174 pozitif vakaya rastlanmıştır"
83 kişi Lefkoşa, 44 kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
16 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.740
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 174
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.621.140
Toplam Vaka Sayısı: 91.971
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 88.943
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2798
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31
Karantinadaki Vaka Sayısı : 2764
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 232
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: -