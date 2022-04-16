174 pozitif vakaya rastlandı!

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16/04/2022

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174 pozitif vakaya rastlandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.740  olup, 174 pozitif vakaya rastlanmıştır"

83 kişi Lefkoşa, 44 kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

16 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.740 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 174

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.621.140 

Toplam Vaka Sayısı: 91.971            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 88.943                  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2798    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 2764 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 232         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: -

16/04/2022 18:21
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TAGS: 174 pozitif vakaya rastlandı!
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