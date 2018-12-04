BASS: Cypfruvex yönetimini basına doğru bilgi vermeye ve çalışanları sahiplenmeye davet ediyoruz

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), Cypfruvex Yönetim Kurulu’nu, 2007 yılında devlete gönderilen çalışanlarla ilgilenmeye ve sahiplenmeye davet etti.

Sendika Genel Sekreteri Ali Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, sendika olarak 70 Cypfruvex çalışanının maaşlarının cuma günü ödenmediğine dair yaptıkları açıklamaya değinerek, Cypfruvex Yönetim Kurulu’nun eksik ve yanlı açıklama yaptığını savundu.

Yeltekin, eksik ve yanlı açıklama ile Cypfruvex Yönetim Kurulu’nun, aslında çalışanlarına karşı duyarsızlığını, ödeme prosedürünü bilmediğini ve devlet kurumunu kimlerin ve nasıl idare edildiğini gösterdiğini iddia etti.

Yeltekin, “Sendikamız BASS, 30 Kasım 2018 Cuma günü hiçbir çalışanın hesabına maaşı yatmadığını, hesaplarına para yatırılmasının 3 Aralık 2018 Pazartesi saat 10:00 civarında gerçekleştiğini bankacılık sisteminden tespit etmiştir. Cypfruvex Ltd. Yönetim Kurulu’nu, basına ve halka doğru bilgi vermeye, 2007 yılında KKTC Bakanlar Kurulu kararı ile devlete göndermiş olduğu çalışanları ile ilgilenmeye ve sahiplenmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı