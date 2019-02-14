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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Sevgililer Günü Konserleri Verecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Sevgililer Günü Konserleri kapsamında Lefkoşa ve Mağusa’da sahne alacak.

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14/02/2019

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Sevgililer Günü Konserleri Verecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Sevgililer Günü Konserleri kapsamında Lefkoşa ve Mağusa’da sahne alacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre konserlerin ilki yarın saat 20.00’de, YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkez’inde; 16 Şubat Cumartesi günü ise saat 20.00’de Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Konserlerde, Solist Dilek Türkan ve Teyfik Rodos, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile beraber sahne alacak. Tüm halkın davetli olduğu konserlere giriş ücretsiz olacak.

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TAGS: Cumhurbaşkanlığı, haberkıbrıs, Senfoni, Orkestrası, Sevgililer, Günü, Konserleri, Verecek
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