Girne'de ev yangını!



Girne’de Hasan Zerman’a ait ikametgahta dün akşam yangın çıktığı bildirildi.

Polis Basın Subay bülteninden alınan bilgiye göre, 16.02.2020 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de Hasan ZERMAN (E-50)’a ait ikametgahın yatak odası içerisinde muhtemelen çoklu priz üzerinde unutulan dizüstü bilgisayar ve cep telefon kablolarının aşırı ısınması neticesinde bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 3 adet ahşap kapı, yatak odası içerisindeki muhtelif eşyalar ve duvarlar tamamen islenerek kullanılmaz hale gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

17/02/2020 13:12