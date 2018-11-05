Yeni Kaledonya'da referandum: Halk Fransa'dan ayrılmamayı seçti

Yeni Kaledonya halkı Fransa’dan bağımsızlık konusunda bugün sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Yeni Kaledonya, Fransa'nın bir parçası olmaya devam edecek. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da televizyondan ulusal seslenip duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyük Okyanus’un güneydoğusunda yer alan Yeni Kaledonya’da oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 174 bin seçmen, Fransa'nın bir parçası olarak kalmak veya bağımsızlık için düzenlenen referanduma katıldı. Referandumda seçmenlere, "Yeni Kaledonya'nın tam egemenliğe kavuşmasını ve bağımsızlığını istiyor musunuz?” sorusu yöneltilerek, 'evet' veya 'hayır' yanıtı vermeleri istendi.

1977'de Cibuti'nin ayrılık kararı aldığı oylamadan bu yana düzenlenen ilk bağımsızlık referandumu olan bu seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre halkın yüzde 56.4'ü bağımsızlığı reddetti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında 'bu tarihi adımı birlikte atmış olduklarından ötürü gurur duyduğunu' dile getirdi.

Referandum çalışmaları esnasında ülkenin yerli halkı Kanaklar ve bağımsızlık yanlısı gruplar tarafından düzenlenen kampanyalarda 'Sömürgeci otoritelerin prangalarından kurtulalım' sloganı öne çıkmıştı.

Fransa'nın, Çin'in nüfuzunu artırdığı Pasifik bölgesinde yer edinmesini de sağlayan Yeni Kaledonya, Fransız ana karasına yaklaşık 18 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Fransa Parlamentosu'nda iki milletvekili ve iki senatör tarafından temsil edilen Yeni Kaledonya, Fransa’dan her yıl 1.3 milyar euro mali destek alıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesi için stratejik öneme sahip Yeni Kaledonya’ya mayıs ayında gerçekleştirdiği ziyaretinde Fransa’nın "Yeni Kaledonya olmadan daha az güzel" olacağını söylemişti.

Fransa’nın 1853 yılında ilhak ettiği Yeni Kaledonya, bu tarihten itibaren 1946 yılına kadar sömürge bölgesi oldu, 2003 yılına kadar da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içerisinde yer aldı. 2003 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliği sonucu Fransa'ya bağlı özerk bir bölge olarak konumlandırıldı.

Yaklaşık 275 bin nüfuslu ve 18 bin 576 kilometrekare yüzölçümüne sahip Yeni Kaledonya'da yerli halk Kanaklar nüfusun yüzde 44’ünü oluşturuyor. Hükümet başkanlığını Philippe Germain’in yürüttüğü Yeni Kaledonya’da resmi dil Fransızca, başkent ise Noumea.

Bağımsızlık yanlılarının Fransa ile yapılan anlaşma uyarınca 2022 yılından önce yeni bir referanduma daha gitme hakkı bulunuyor.