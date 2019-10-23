KTEMAD Ve TEMAD Çankaya Resim Sergisi

KKTC Emekli Astsubaylar Derneği (KTEMAD) ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Çankaya İlçe Başkanlığı işbirliği ile düzenlenecek Resim Sergisi, 25 Ekim Cuma günü açılacak. Emekli Astsubayların eşleri ile şehit ve gazilerin eşlerinin çalışmalarından oluşan 30 adet yağlıboya tablo, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Ortaköy Askeri Gazinosu’nda sergilenecek. Sergi, 25 Ekim Cuma günü, saat 17:00’de düzenlenecek kokteyl ile açılacak. Sergi’den elde edilecek gelir TEMAD Çankaya Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi kimsesiz çocuklara harcanacak.

23/10/2019 11:13